شكوى قضائية ضد وزير الصحة العراقي على خلفية تعيينات خارج الضوابط

شفق نيوز- نيوز

قدم النائب حيدر محمد كاظم المطيري، يوم الاثنين، شكوى رسمية إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد وزير الصحة ومدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة، وذلك على خلفية تعيين ذوي بعض المسؤولين التنفيذيين دون مراعاة معايير التنافس والشفافية.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه "استنادا إلى نص المادة (61/سابعاً/ب) من الدستور والمادة (15) و(27/ثانياً/سابعاً/ج) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) لسنة 2018 وأداء دورنا الرقابي والتمثيلي، ونظراً لقيام وزارة الصحة بتعيين ذوي بعض المسؤولين التنفيذيين دون مراعاة معايير التنافس والشفافية وفقاً لكتابها ذي العدد (19794) في 2025/9/29 المرفق ربطاً".

وأكد المطيري، بحسب الوثيقة، أن "ذلك ضرب لمبدأ العدالة والمساواة التي تضمنتها المادة (14) من الدستور بين المواطنين، لذلك أطلب الشكوى على وزير الصحة ومدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد إضافة لوظيفتيهما".

وكانت نقابة أطباء الأسنان في العراق، أصدرت في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، بياناً أكدت فيه رفضها لتعيينات جديدة في وزارة الصحة تمت بناءً على "اعتبارات شخصية ومحسوبيات لا تمتّ إلى السياقات الرسمية بصلة"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اللجوء إلى كافة الإجراءات القضائية لحماية حقوق خريجي طب الأسنان ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.