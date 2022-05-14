جهاز الأمن الوطني العراقي يسحب يد مستشاره "مهند نعيم" ويحيله للتحقيق

شفق نيوز/ وجّه رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، يوم الأحد، بسحب يد (المستشار في الجهاز) (مهند نعيم) وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن".

وأكد الجهاز على "التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعية تدوينة منسوبة إلى المستشار في جهاز الأمن الوطني مهند نعيم يزدري فيه من سكان محافظات العراق كافة، ويعتبرهم مجاميع متخلفة فتك بها المخدرات والخرفات الدينية والطائفية والجلافة وفقدان الهوية وسيطرة حكم الأسر عليها، والعنصرية والتعصب القومي.