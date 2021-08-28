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رئيس الوزراء الكويتي: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار طالما يفتقدها العراق المقبل على مرحلة مصيرية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T11:23:41+0000
رئيس الوزراء الكويتي: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار طالما يفتقدها العراق المقبل على مرحلة مصيرية

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الكويتي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح يوم السبت إن المنطقة لن تنعم بالإستقرار طالما أن العراق يفقده.

جاء ذلك في كلمة للصباح خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن هذا المؤتمر يأتي في وقت دقيق وهام لمنطقتنا، مردفا بالقول إن منطقتنا لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقده، وباستقرار العراق يستتب أمن المنطقة وتعزيز فرص التكامل والإقتصاد المنشود.

وأضاف أن العراق استطاع وبإرادة شعبه بتجاوز التحديات والتغلب على الجزء الأعظم منها، وما انعقاد المؤتمر هذا إلّا دليل على ذلك.

كما أشار الصباح إلى ان العراق مقبل على مرحلة جديدة ومصيرية متمثلة بالانتخابات المقبلة والتي تتطلب منا دعما ومساعدة في عقدها لتمكين الحكومة العراقية من ذلك، مؤكدا أنه علينا ترسيخ سيادته واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية

وتابع بالقول إن دولة الكويت أكثر الدول المنطقة تلمسا للأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة للعراق لذا لم تتوان في تقديم المساعدات له من خلال مؤتمر إعمار العراق.

ونوه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير بخطى ثابته مدفوعة بخطة جادة وتشمل شتى المجالات، مشيدا بالتزام العراق ووفائه بما يتعلق بملف الأسرى الكويتيين.

وزاد بالقول "نرحب بما تحقق ونشجع على ما تبقى في العثور على المفقودين الكويتيين، والعثور على الممتلكات الكويتية والأرشيف الكويتي نظرا لأهميته التاريخية، ونأمل بأن يستمر العراق بالتعاون وبنفس الإطار للانتهاء من القضايا الثنائية".

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