رئيس الجمهورية: "تطرف" طقس العراق تسبب باتساع رقعة الجفاف

شفق نيوز/ رأى الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة، أن أحوال الطقس "المتطرفة" في البلاد من درجات حرارة قياسية، وقلة التساقط المطري، ‏تسببت في اتساع رقعة الجفاف والتصحر وتقلص ‏الأراضي الزراعية.

وقال رشيد، في كلمة له بمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي إن "دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي"، معتبراً أن "العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية".

وأضاف أن "العراق قدم وثيقة مساهمته المحددة وطنيا NDC لتكون السياسة العليا الطموحة لزيادة المرونة تجاه تغير المناخ"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات سريعة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة".

ودعا الرئيس العراقي، دول الخليج إلى "السعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة تبين صعوبة المستقبل المناخي للمنطقة ككل".