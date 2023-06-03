رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو السوداني لزيارة روما والأخير يحث الشركات على الاستثمار في العراق

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، دعوة من نظيرته الايطالية لزيارة روما.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الإيطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل في مجال الاقتصاد والاستثمار وسبل تطويره، كما شهد اللقاء التطرق إلى مشروع العراق الأكبر المتمثل بطريق التنمية، ومشاريع ميناء الفاو والمدينة الصناعية والمدينة السكنية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق الذي يشهد حركة استثمار واسعة، وسيكون لقطاع السكن نصيب كبير فيها، مؤكداً أنّ الحكومة وفرت بيئة استثمارية ملائمة تسعى من خلالها إلى الوصول لحالة التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه نقل كريكانتي تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى السوداني، وتجديد دعوتها له إلى زيارة العاصمة الإيطالية روما، والتأكيد على أهمية تنمية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز مصالح شعبيهما.