رئاسة كوردستان تفند خبرا يتعلق بالكشف عن عقود نفط الاقليم

شفق نيوز/ فندت رئاسة اقليم كوردستان يوم الاثنين، الأنباء التي زعمت صدور رفض من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على طلب رئيس الوزراء بشأن تفاصيل عقود نفط الإقليم.

وذكر رئاسة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان بعض الوسائل الاخبارية في العراق و اقليم كوردستان نشرت اخبارا تفيد بانه في نهاية الأسبوع الماضي رفض رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طلبا لرئيس وزراء الحكومة الاتحادية في اجتماع بينهما حول كشف تفاصيل عقود نفط إقليم كوردستان.

وأضاف البيان؛ ان هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلا وبعيد عن الحقيقة ولم يكن هناك اي اجتماع او طلب حول هذا الموضوع وليس هناك أي غموض في العقود النفطية لاقليم كوردستان.