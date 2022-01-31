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ريكاني يرد على الخنجر: المبادرة أطلقها بارزاني وقبولك ضمن الوفد جزء منها

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T15:45:14+0000
ريكاني يرد على الخنجر: المبادرة أطلقها بارزاني وقبولك ضمن الوفد جزء منها

شفق نيوز/ أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنكين ريكاني يوم الاثنين، امتعاضه من عدم إشارة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال تعليق له على اجتماع الحنانة الذي رافق فيه رئيس اقليم كوردستان، ورئيس البرلمان مع العراقي، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال ريكاني في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "حضرتك تعرف ان المبادرة للرئيس بارزاني وقَبِلها سيد الحنانة".

واضاف أنه "حتى قبولك ضمن الوفد كان من ضمن المبادرة"، فيما ختم تغريدته قائلا "ولاتبخسوا الناس اشيائهم".

https://twitter.com/BangenRe/status/1488171507129925641

وكان زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، غرّد في وقت سابق من يوم الاثنين، عن اللقاء الذي عقد في الحنانة بين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونسب الخنجر في تغريدته مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخنجر، إن "مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق ودفع الفتنة وتغليب لغة الحوار، مع التأكيد على تماسك تحالفاتنا واختياراتنا الوطنية".

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