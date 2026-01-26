رغم حضور 200 نائب.. البرلمان يرحّل مناقشة قرارات حكومة السوداني

شفق نيوز- بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، تأجيل انعقاد جلسة المجلس المقررة اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء، ما أدى إلى ترحيل مناقشة قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قالت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، الوكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب العراقي أجّلت جلسة اليوم بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، على الرغم من أن عدد النواب الموجودين في الجلسة يصل إلى 200 نائب.

وأضافت البهادلي، أن جلسة اليوم كانت تناقش مواضيع مهمة جداً وتخص شريحة واسعة من المجتمع، من ضمنها المخصصات الجامعية، وزيادة الرسوم والكمارك على استيراد السلع والخدمات والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومواد أخرى.

وأشارت إلى أنه كان على رئاسة مجلس النواب عدم الاستعجال بتأجيل جلسة اليوم، مبينة أنه إذا كان النصاب غير مكتمل فعلى رئاسة المجلس إصدار بيان ونشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة.

وأكدت أن هذه القضايا تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وكان ينبغي مناقشتها وعدم تعطيلها بتأجيل الجلسة.

من جانبه، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب قرار تأجيل الجلسة، إن جلسة مجلس النواب التي كان يفترض عقدها لمناقشة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد لم تُعقد، رغم أنها تتضمن قرارات تمس حياة ومعيشة المواطن، وجزءاً منها يخالف أصل الدستور، على حد تعبيره.

وأوضح الكلابي، خلال المؤتمر الذي عقده بمعية عدد من النواب، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس الوزاري للاقتصاد "مضى بعيداً عن عمله"، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان يفترض أن تناقش هذا الموضوع وإيقاف تلك القرارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن "صحيح أن هناك وضعاً مالياً صعباً وتحديات، لكن القرارات المستعجلة غير صحيحة ونرفض ذلك"، مؤكداً أن إصلاح البلد يبدأ بمكافحة الفساد عبر برنامج حقيقي.

وبيّن الكلابي أن "أغلب النواب رفضوا دخول الجلسة بسبب عدم حضور المسؤولين في الحكومة الحالية"، مشدداً على أن البرلمان "عازم على عدم تمرير هذه القرارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته، قال النائب حبيب الحلاوي إن جلسة اليوم كان فيها حضور أكثر من 200 نائب، لكنها أُجلت بسبب عدم حضور المسؤولين في الحكومة، مضيفاً أن "هناك بعض الأمور سنعمل عليها مع الحكومة الجديدة وسنكون خير عوناً للشعب" وفق تعبيره.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان في جلسته اليوم وفق جدول الأعمال المعلن، قرارات مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" برئاسة محمد شياع السوداني بخصوص القضايا الاقتصادية والرواتب.

أما عن جلسة يوم غد الثلاثاء، فهي مخصصة بالاصل وفق جدول الأعمال المعلن لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه مسودة القرار التي كان من المقرر أن يصوت عليها مجلس النواب اليوم لتأجيل تطبيق قرارات المجلس الوزاري الاقتصادي، ومنها إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية.