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أربيل: نأمل أن ترسل بغداد حصة إقليم كوردستان من الموازنة في الوقت القريب

Category: سیاسة

Date: 2021-06-06T11:05:37+0000
أربيل: نأمل أن ترسل بغداد حصة إقليم كوردستان من الموازنة في الوقت القريب

شفق نيوز/ أعربت حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد عن أملها بأن ترسل الحكومة الإتحادية حصة الإقليم من الموازنة المالية للعام 2021.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل للصحفيين من أمام برلمان كوردستان في أربيل، إنه بعد عدة زيارات أجراها وفد حكومة الإقليم تم التباحث في آخر زيارة ملفين مهمين أحدهما يتعلق بمسألة إيرادات النفط المنتج في الإقليم والثاني يخص إلايرادات غير النفطية الاتحادية بشكل عام، مبينا أن جزءاً من الإتفاق المبرم بين أربيل وبغداد حول هذين الملفين دخل حيز التنفيذ.

وأعرب المتحدث بان ترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم ضمن قانون الموازنة المالية للعام 2021 في الوقت القريب.

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