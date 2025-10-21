دعوة لحضور نيابي واسع في الجلسة المقبلة لتمرير 15 قانوناً منتظراً

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، رؤساء الكتل واللجان والنوّاب إلى حضور واسع في الجلسة المقبلة، للتصويت على 15 قانوناً مكتملاً "تمس حاجة المواطنين".

وقال المندلاوي في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القوانين مهمة وتُلامس حاجة المواطنين بشكل مباشر وقد استكملت جميع مراحل تشريعها من قبل اللجان النيابية لإقرارها".

وأوضح أن من بين هذه القوانين "قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، وقانون الدفاع المدني، وقانون الهيئة الوطنية للنووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وقانون تنظيم الطاقة المتجددة".

كما تضم قائمة القوانين التي دعا المندلاوي إلى التصويت عليها "قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، وضحايا مركز النقاء، وحادثة الحمدانية، وغيرها من مشاريع القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم وخدماتهم الأساسية".

وشدّد على أن "حضور جلسات المجلس هو واجب دستوري ومسؤولية وطنية تجاه أبناء الشعب، وأن نجاح انعقادها وتمرير التشريعات المهمة والمطلوبة سيُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية".

وأكد النائب الأول، أن "هذه القوانين تُمثل استحقاقاً وطنياً وهي تمس حياة المواطنين اليومية، وأن أي تأخير في إقرارها سينعكس سلباً على الواقع المعيشي والخدمي في البلاد".