خطيب مسجد أبي حنيفة: تعديل قانون الأحوال الشخصية تمت صياغته بنفس طائفي ممقوت

شفق نيوز/ انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، يوم الجمعة، بشدة طريقة صياغة تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل أعضاء في مجلس النواب من المكون الشيعي.

وتطرق عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إن "هذا التعديل تمت صياغته بنفس طائفي ممقوت".

وأضاف أن "برلمانيين طائفيين من الشيعة يساومون الأبرياء لكسب مصالح فئوية ضيقة، وهم لا يستحقون ان يكونوا اعضاء برلمان في أعدوا تعديل بلائحتين إحداها سنية واخرى شيعية ثم يقولون نحن لسنا طائفيين"، مردفا انهم "لما لم يتمكنوا أن يقروا التعديل عارضوا قانون العفو العام".

وأول أمس الأربعاء رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

وحذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، عادا اياه مكرسا للطائفية والمذهبية.