خاص.. بغداد تبحث عن تأسيس عصر اقتصادي جديد مع واشنطن

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تمثل محطة مفصلية في العلاقات العراقية - الأميركية، معتبراً أنها الأهم لحكومة عراقية منذ عام 2003، لأنها تنقل العلاقة بين البلدين من إدارة الملفات الأمنية والأزمات إلى بناء شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد.

وقال العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة تنظر إلى هذه الزيارة بوصفها بداية لمرحلة جديدة تقوم على الاستثمار والطاقة والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المسار يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة العلاقات بين بغداد وواشنطن، بعيداً عن الاقتصار على التعاون العسكري أو الأمني الذي طبع العلاقات خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى استثمار الزخم السياسي الحالي لتحويل العلاقة مع الولايات المتحدة إلى شراكة إنتاجية تفتح الباب أمام الشركات الأميركية الكبرى للمشاركة في مشاريع استراتيجية داخل العراق، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والبنى التحتية.

وأوضح أن عدداً من الشركات الأميركية الكبرى أبدى تجاوباً واضحاً مع رؤية الحكومة، مؤكداً أن بعضها دخل بالفعل في تفاهمات مع الجانب العراقي، وأن نتائج هذه الاتفاقيات، التي تقوم على المصالح المشتركة، ستُعلن خلال الزيارة الرسمية إلى واشنطن.

وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، شدد العبودي على أن الحكومة وضعته منذ اليوم الأول ضمن أولوياتها الأساسية، ليس باعتباره ملفاً أمنياً فحسب، وإنما بوصفه أحد الشروط الضرورية لتهيئة بيئة مستقرة قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة الحالية انتقلت في هذا الملف من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ العملي، بخلاف ما شهدته الحكومات السابقة، معتبراً أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن تعكس جدية الدولة في فرض سيادتها وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأشار إلى أن نجاح العراق في ترسيخ الأمن وبسط سلطة الدولة يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين والشركات العالمية، ويؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر متانة مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بما ينعكس على فرص التنمية وخلق بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال.

ووصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.