حصري.. تفاصيل مشاركة السوداني في قمة "شرم الشيخ"

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، يوم الاثنين، أن العراق يشارك في قمة شرم الشيخ، بعد تلقيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة ومصر، باعتباره رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وصاحب الدور الفاعل في القضايا المصيرية للأمة العربية.

وقال علاء الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "موقف العراق واضح منذ البداية، إذ دعا إلى إيقاف إطلاق النار في غزة وعودة الأهالي إلى منازلهم، ودعم جميع الجهود الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن "الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى مرحلة استقرار وازدهار بعد سنوات طويلة من الحروب والأزمات"، مبيناً أن "العراق سيواصل جهوده الدبلوماسية بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

وأشار علاء الدين، إلى أن "القمة تمثل فرصة مهمة لتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية، وتأكيد ضرورة الحوار لحل الأزمات وتحقيق التنمية في الشرق الأوسط".

ووصل السوداني، قبل قليل إلى شرم الشيخ، للمشاركة في قمة شرم الشيخ، وأوضحت وزارة الخارجية العراقية أن القمة ستشهد مناقشةِ الجهودِ الإقليميّةِ والدوليّةِ الراميةِ إلى إنهاءِ الحربِ في غزّة، وتحقيقِ وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، وضمانِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى المدنيّين، وإطلاقِ مسارٍ سياسيٍّ يُسهمُ في ترسيخِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقة.

ويُشاركُ في القمّةِ عددٌ من قادةِ ودولِ المنطقةِ والعالم، في إطارِ الجهودِ المشتركةِ الراميةِ إلى تعزيزِ الأمنِ الإقليميِّ والدوليّ.

ومع، صباح اليوم، دخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ببدء إجراءات تسليم الأسرى من الجانبين.

وأكدت إسرائيل، أمس الأحد، أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية.