حصري.. الكلدان يسلمون الزيدي ورقة عمل شاملة ووعود بإزالة معوقات العودة للعراق

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف مدير مكتب العراق لمؤسسة الجالية الكلدانية الأميركية في ولاية ميشيغان، غزوان إلياس، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وفداً من الجالية برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكداً تسليمه ورقة عمل شاملة تضمنت أبرز مطالب وحقوق المكون المسيحي، فيما تلقى الوفد وعوداً حكومية بالعمل على معالجتها، إلى جانب دعوة رسمية للمسيحيين المهاجرين للعودة إلى العراق.

وقال إلياس، لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء مع رئيس الوزراء كان "إيجابياً ومثمراً للغاية"، مبيناً أن الجالية الكلدانية في ولاية ميشيغان تُعد من أكبر الجاليات العراقية في الولايات المتحدة وأكثرها تأثيراً على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إذ يتجاوز عدد أبنائها 200 ألف شخص، فيما يقدر عدد المسيحيين العراقيين من الكلدان والآشوريين والسريان في عموم الولايات المتحدة بأكثر من نصف مليون.

وأضاف أن الوفد سلّم رئيس الوزراء ورقة متكاملة تضمنت جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والدينية للمكون المسيحي، فضلاً عن تعزيز تمثيله في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية.

وأوضح أن الورقة ركزت على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق المسيحيين، إلى جانب الإسراع في إعادة إعمار البلدات والقرى التي تعرضت للدمار، ولا سيما في سهل نينوى، وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تسهم في استقرار السكان وتشجع على عودة العائلات التي غادرت البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار إلياس إلى أن الوفد طالب أيضاً بزيادة فرص مشاركة الكفاءات المسيحية في مؤسسات الدولة، وإتاحة المجال أمامها لتولي مواقع إدارية وتنفيذية، بما يعكس مبدأ المواطنة المتساوية ويعزز حضور جميع المكونات في مؤسسات الدولة.

وأكد أن رئيس الوزراء أبدى تفهماً كبيراً لما ورد في الورقة، واعتبر أن المطالب المطروحة تستند إلى الدستور والقانون، وتمثل استحقاقات وطنية تصب في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة بين العراقيين.

وأضاف أن الزيدي تعهد بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه المكون المسيحي، واتخاذ خطوات لمعالجة عدد من الملفات المطروحة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي.

وكشف إلياس أن رئيس الوزراء وجّه، عبر وفد الجالية الكلدانية، رسالة إلى المسيحيين العراقيين في المهجر دعاهم فيها إلى العودة إلى وطنهم، والاستثمار في العراق، والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

وخلص إلى أن الزيدي أكد أن العراق "وطن لجميع أبنائه"، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر استقراراً وأمناً، بما يشجع الكفاءات العراقية في الخارج على العودة والإسهام في بناء البلاد، انطلاقاً من مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة التي تستوعب جميع المكونات.

ودعا الزيدي، بوقت سابق من اليوم، خلال استقباله رجال الأعمال العراقيين في الولايات المتحدة، ولا سيما أبناء الجالية المسيحية، إلى الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والصناعات النفطية، والمشاركة في إعمار مناطق سهل نينوى.

وجاءت دعوة الزيدي خلال استقباله، في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، مساء الاثنين، عدداً من ممثلي الجالية العراقية المسيحية ورجال الأعمال العراقيين المقيمين في ولاية ميشيغان.

وأعرب ممثلو الجالية ورجال الأعمال عن استعدادهم لدخول السوق العراقية، وإقامة شراكات بين الشركات الأميركية والقطاعين العام والخاص في العراق، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.