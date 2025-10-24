حصري.. الخارجية الأميركية تحدد ملامح استراتيجية ترمب تجاه العراق

​شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

​حددت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، ملامح استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه العراق، مؤكدة أن الولايات المتحدة أعطت الأولوية لـ"التجارة على الصراع".

​وجاء توضيح الوزارة، في تعليق حصري لوكالة شفق نيوز، حول كيفية ترجمة الإدارة الأميركية لرسالة الشكر التي بعث بها الرئيس دونالد ترمب مؤخرا إلى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والتي أثنى فيها على جهوده في دعم "بناء السلام" و"إنهاء النزاعات الإقليمية".

وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء الماضي، شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على جهوده في تعزيز السلام والتعايش السلمي، ومساعيه لإنهاء الخلافات في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة شفق نيوز" أن "الرئيس ترمب أعطى الأولوية للتجارة على الصراع"، مشيرا إلى أن واشنطن "تدعم بنشاط الاهتمام المتزايد للشركات الأميركية بالسوق العراقية".

​وبحسب المتحدث، فإن هذه الشركات "ستجلب تكنولوجيا متطورة، وإيرادات متزايدة، وخدمة عملاء محسنة للعراق"، بينما يركز العراق على تحسين الأمن الداخلي والشفافية، مجدداً التزام الولايات المتحدة بـ"الشركاء في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء دولة ذات سيادة حقيقية ومستقرة ومزدهرة".

​وأكد أن الشراكة الثنائية تهدف إلى "حماية سيادة العراق، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوية العلاقات الاقتصادية"، مضيفاً أن ذلك يتم "اتساقاً مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

​وخلص المتحدث، إلى القول إن هذه الاتفاقية تشمل التعاون في ملفات رئيسية مثل "استقلال العراق في الطاقة عن إيران، ومناخ الاستثمار التجاري، وإصلاحات القطاع الخاص والمصارف، إضافة إلى الحفاظ على الثقافة، والفرص التعليمية، والأمن، والدفاع".

​وكان الرئيس ترمب، قد شدد في رسالته لنيجيرفان بارزاني، على أهمية "التغلب على الخصومات القديمة" من أجل "مستقبل مشترك من السلام والنجاح والتقدم".