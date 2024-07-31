"حزب الله العراق": أمريكا شنت هجومها في بابل من قاعدة علي السالم بالكويت

شفق نيوز/ زعمت "كتائب حزب الله" في العراق، يوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية اتخذت من قاعدة "علي السالم" في الكويت منطلقا لطيرانه المسير في شن غارة جوية شمالي محافظة بابل مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا من قوات الحشد الشعبي.

وقالت الكتائب في بيان منسوب لها اليوم، "لقد شن العدو الأمريكي عدوانا غادرا بطيرانه المسير منطلقا من قاعدة علي السالم في الكويت، ليستهدف مجموعة من خبراء المسيرات كانوا يرومون تنفيذ تجارب تقنية جديدة لرفع كفاءة مستوى الطائرات المسيرة الاستطلاعية، لمراقبة حدود مدينة كربلاء وطرقها الخارجية، من أجل المشاركة مع القوات الأمنية العراقية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين".

وحمّل البيان القوات الامريكية المسؤولية الكاملة لهذا القصف، محذرا السلطات الكويتية من الاستمرار في جعل أراضيها منطلقا للنهج "الإجرامي الأمريكي تجاه بلادنا بقتل أبنائه".

وطالبت الكتائب في بيانها الحكومة العراقية "بالعمل الجاد لإنهاء وجود" القوات الامريكية والتحالف الدولي، كما حثّت نواب البرلمان على "أن يكون لهم موقف واضح يعمل على إخراج الأمريكان من البلاد".