حركة النجباء تتوعد سافايا: إذا لم تُسكتوه ستلقمه المقاومة حجراً في فمه

شفق نيوز- بغداد

توعد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، مساء اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، بأنه في حال لم يكف عن ما أسماه بـ"التدخلات السافرة في الشأن الداخلي، فإن المقاومة الإسلامية "ستلقمه حجراً في فمه".

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم التصريحات والتدخلات السافرة (من قبل سافايا) نستغرب من الموقف الخجولة والساكتة أمام هذا التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي".

وأضاف: "فاعلموا إذا لم تسكتوه فإن المقاومة الإسلامية ستلقمه حجراً في فمه وترجعه لأسياده".

وكان سافايا قد قال يوم السبت الماضي، إن العراق "يقف عند مفترق طرق، بين حصر السلاح او العودة دوامة التعقيد".

وأضاف سافايا، في تدوينة على موقع "إكس"، إن "العالم ينظر إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية".

وأضاف "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح".

وتابع "من المهم بنفس القدر ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعيق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة"، مبينا "فالدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ".