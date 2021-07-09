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"حرب غير معلنة قائمة".. تحذير من مرحلة "خطرة" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-09T16:38:14+0000
"حرب غير معلنة قائمة".. تحذير من مرحلة "خطرة" في العراق

شفق نيوز/ حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، يوم الجمعة، من إقبال الشعب العراقي على مرحلة مقبلة "خطيرة" جراء تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وفصائل عراقية مقربة من إيران.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة المتمثلة بإرسال جنود وطائرات جديدة إلى أربيل يدل على أن الوضع المقبل خطر".

وحذر بالقول، إن "أي تحرك من قبل هذه القوات لضرب مواقع الحشد داخل العراق، سيكون هناك رد أعنف عليها، وبالتالي فإن الوضع الأمني في العراق سيكون صعبا خلال المرحلة المقبلة". 

وأشار الزيادي إلى أن "ضرب قوات الحشد الشعبي من قبل الأمريكان غير مقبول، كونها قوات حكومية عراقية رسمية".

وأضاف، أن "على الحكومة المركزية في بغداد وضع توقيتات معلومة لخروج القوات الاجنبية من العراق، لكي يهدأ الوضع، اما دون ذلك فستكون البلاد أمام أمور لا تحمد عقباها".

ولفت الزيادي، إلى أن "ما يجري حاليا في الأرض العراقية أشبه بالحرب غير المعلنة، وان وصول الطائرات الأمريكية الخاصة للبلاد، يعني أن هناك أهدافا محددة لها من أجل ضربها".

ودعا، الحكومة، إلى "ضبط الوضع، كون البلد مقبل على انتخابات نيابية، وان استمرار هذه الأحداث يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها".

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