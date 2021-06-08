جهات سياسية تواجه اتهامات بتعطيل تعديل سلم رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، يوم الثلاثاء، جهات سياسية لم يسمها بتعطيل تعديل سلم رواتب الموظفين.

وقال همزة لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية هي من تعطل التصويت على قانون الخدمة المدنية"، لافتا إلى إن "اللجنة القانونية تسلمت اراء وملاحظات الكتل النيابية على مواد وفقرات القانون".

وأضاف إن "الكتل السياسية وبعض النواب كل منهم قدم مقترحا يختلف عن الاخر، خصوصا بما يتعلق بسلم رواتب الموظفين".

وتابع همزة، إن "بعض الجهات السياسية لا ترغب بأي تعديل على سلم الرواتب، وتريد أن يبقى الحال كما هو واختلاف برواتب الموظفين بين دائرة ودائرة أخرى".