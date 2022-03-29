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جمال الضاري: بحثت مع رئيس إقليم كوردستان طرح مبادرة وطنية لتشكيل حكومة قوية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-29T14:37:14+0000
جمال الضاري: بحثت مع رئيس إقليم كوردستان طرح مبادرة وطنية لتشكيل حكومة قوية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، يوم الثلاثاء، ضرورة طرح مبادرة وطنية تفضي لتشكيل حكومة عراقية قوية.

وقال مكتب الضاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضاري بحث مع بارزاني تطورات الأزمة السياسية في العراق، حيث تم التأكيد على ضرورة طرح مبادرة وطنية لإيجاد تفاهمات بين جميع الأطراف لتجاوز مرحلة الانسداد السياسي، والمُضي بشكل جاد لتشكيل حكومة قوية تؤسس لبناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح".

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان التقى جمال الضاري أمين عام المشروع الوطني العراقي، وناقش معه تطورات الوضع السياسي العراقي ومساعي ونتائج عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء القادم للحكومة الاتحادية العراقية.

كما أكد الجانبان وفقاً للبيان، على أهمية وضرورة توصل القوى والمكونات العراقية مراعاة للمصلحة الوطنية العليا إلى تفاهم للحل وتجاوز المرحلة والتحديات الحالية والمستقبلية للعملية السياسية في البلد.

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