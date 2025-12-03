تأكيداً لشفق نيوز.. وزير النقل يصل البصرة استعداداً لافتتاح طريق التنمية

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر مطلع في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بوصول وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال رزاق محيبس، إلى المحافظة، استعداداً لافتتاح المقطع الأول لطريق التنمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النقل رزاق محيبس، وصل مساء اليوم إلى محافظة البصرة استعداداً لافتتاح المقطع الأول لطريق التنمية، يوم غد الخميس بحضور رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يستعدّ لزيارة محافظة البصرة يوم غدٍ الخميس، وذلك ضمن جولة رسمية لمتابعة المشاريع الاقتصادية والتنموية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: إن "زيارة السوداني تتضمن افتتاح مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو وطريق سفوان الدولي مروراً بالنفق المغمور بطول 63 كيلومتراً، وهو المقطع الأول من مشروع طريق التنمية".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحريك عجلة التنمية في البصرة وربط الموانئ الرئيسية بالمناطق الداخلية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات اللوجستية".

وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.