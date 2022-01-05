تأكيداً لشفق نيوز.. تحالف العزم يؤكد تمسكه بالخنجر

شفق نيوز/ أكد تحالف العزم، يوم الأربعاء، تمسكه بزعيمه خميس الخنجر كرئيس للتحالف.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عند الشدائد تظهر معادن الرجال وفي الوقت الذي يمر به العراق بواحد من اصعب مراحل تاريخه الحديث انبرى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في تشكيل تحالف العزم الذي استمد تسميته وبقاءه وقوته من عزم ابناء شعبنا الصابر الغيور"، مضيفاً، "في هذا الوقت الحساس نعود ونؤكد لجمهورنا ان تحالف العزم متماسك بقيادة زعيمه خميس الخنجر وثابت في ذات الوقت على مواقفه الوطنية حيال اهله وجمهوره".

ودعا التحالف جميع القوى الخيرة الى "عدم تصديق الأخبار المغرضة التي تهدف الى زعزعة ثقة جمهورنا بتحالفهم".

واليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم تحالف "عزم" تمسك نواب التحالف بزعيمه خميس الخنجر، نافيا بذلك أنباء تحدثت عن الإطاحة به من رئاسة التحالف.

وقال المتحدث باسم تحالف عزم صلاح الجبوري لوكالة شفق نيوز ان "تحالف عزم متماسك وسيبقى متماسكا، وزعيمه الاوحد هو الشيخ خميس الخنجر".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن نواب تحالف عزم عقدوا اجتماعا مساء الأربعاء في منزل خميس الخنجر.

ووفق المصدر، فإن نواب التحالف أكدوا دعمهم لاستمرار الخنجر في رئاسة التحالف، والدخول بمفاوضات سياسية مع الكتل الأخرى لاختيار شخصية رئيس مجلس النواب تمهيدا لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت أنباء متداولة قد أشارت إلى أن خمسة نواب من تحالف "عزم" تقدموا بطلب إلي مفوضية الانتخابات لإبعاد الخنجر عن رئاسة التحالف الذي يملك 14 مقعدا، وهو ثاني أكبر كتلة سنية بعد تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي الذي فاز بـ37 مقعدا.

وأشارت التسريبات إلى أن مسعى الإطاحة بالخنجر جاء بسبب تحالفه مع زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي واعادة الثقة بالأخير مجددا لرئاسة البرلمان.