تأكيداً لشفق نيوز.. الزيدي إلى واشنطن غدا

شفق نيوز- بغداد

يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، غداً الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد رفيع، في زيارة أكدت بغداد أنها تكتسب أهمية كبيرة ولاسيما أنها تأتي في ظروف إقليمية دقيقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة، هي تجسيد لتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة التي تقوم على المصالح المشتركة".

وأضاف العبودي، أن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة ستتضمن مجالات النفط والغاز وإدخال الشركات الأمريكية المتخصصة التي ستوفر رفع مستوى الطاقة الإنتاجية وإيجاد منافذ تقلل من تأثيرات مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الزيارة إلى الولايات المتحدة تأتي تجسيداً للمنهاج الوزاري للحكومة من أجل توطيد العلاقة مع واشنطن، ومباحثات الزيارة ستركز على ملفات مهمة أبرزها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح العبودي، أن الزيدي سيعقد لقاءً مهماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، كما أن هناك لقاءات مع مؤسسات وشركات اقتصادية ومالية لتفعيل أفق التعاون والحوار بما ينسجم مع مصالح العراق.

وتابع: "العراق يستعد لإدخال شركات أميركية متخصصة في مجال النفط والطاقة وهذا ما يعزز في زيادة ورفع انتاج النفط العراقي"، مردفاً بالقول: "الملف النفطي يحظى بالأولوية الخاصة في هذه الزيارة".

ونبه المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى أن هناك استثمارات واتفاقات مهمة ستوقع خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن، وستعلن من هناك، وأهمها في مجال النفط والطاقة.

ولفت إلى أن "زيارة الزيدي إلى واشنطن تختلف عن الزيارات السابقة، وتركز على الاقتصاد وستكون هناك مذكرات تفاهم بين صندوق العراقي والأميركي للتنمية والطاقة".

وبين العبودي، أن "العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستنتقل من إدارة الأزمات إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد".

وزاد بالقول: "صندوق التنمية سيكون على طاولة الاتفاق من خلال التنسيق المشترك، حيث ان العراق سيودع كميات محدودة من الصادرات النفطية مقابل الخدمات التي ستقدمها الشركات الأميركية، لانعاش متطلبات التنمية في العراق".