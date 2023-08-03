تأكيداً لخبر شفق نيوز .. السوداني يوجه بتشكيل لجنة دائمة لمعالجة "المعوقات" بالقطاع المصرفي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، بتشكيل لجنة دائمة لمعالجة "المعوقات" بالقطاع المصرفي.

وكشف مصدر حكومي في وقت سابق من يوم الخميس، لوكالة شفق نيوز عن جملة توجيهات اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخص عمل شركات الصرافة بعد اجتماع "هام".

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها".

واشار البيان إلى أن "رابطة شركات الصرافة بادرت بالتعهد بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي".

وتابع البيان؛ أنه "من أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع".