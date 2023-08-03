بعد اجتماع "هام".. السوداني يصدر جملة توجيهات تخص عمل شركات الصرافة (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن جملة توجيهات اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخص عمل شركات الصرافة بعد اجتماع "هام".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً هاماً عقد أمس في مقر القصر الحكومي بين وفد رابطة شركات الصرافة برئاسة رئيس مجلس إدارة الرابطة، والفريق الحكومي المكلف بالملف الاقتصادي من قبل رئيس الوزراء، موضحا أنه تم استعراض آخر المستجدات التي طرأت على الساحة وأبرز المعوقات والمشاكل التي تعتري عمل شركات الصرافة وسبل تذليلها وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لعملها في بيئة آمنة وسليمة.

واكد المجتمعون، وفق المصدر، على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار ودعم العملة الوطنية بما يخفف الاعباء عن كاهل المواطنين ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرا الى استحصال موافقة رئيس الوزراء على جملة من المقررات.

وبين المصدر، أن أهم تلك المقررات، توجيه رئيس الوزراء بمنع تدخل كافة الأجهزة في عمل شركات الصرافة، والموافقة على تنفيذ القرار رقم 56 لسنه 2004 المتضمن منح السلطة والصلاحيات الحصرية للبنك المركزي بالمراقبة والتفتيش على مؤسساته المالية، وحسب توجيه رئيس الوزراء بمنع التداخل الحاصل في عمل البنك المركزي مع الاجهزة الحكومية الاخرى.