تُقدر بالمليارات .. استرداد أراضٍ تابعة للدولة العراقية من مشعان الجبوري

شفق نيوز - بغداد

صرّح عضو مجلس النواب العراقي امير المعموري، يوم الثلاثاء، بإبطال عقود اراضٍ تقدر بعشرات الآلاف من الأمتار المربعة جنوبي العاصمة بغداد مسجلة باسم النائب السابق والسياسي مشعان الجبوري.

وأشار المعموري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى "إبطال عقود الأراضي المسجلة باسم (مشعان الجبوري) مع ثلاثة عقود اخرى تابعة لآخرين بمنطقة الدورة في بغداد بمساحة 12 دونماً لكل عقد".

وعلل النائب ابطال تلك العقود إلى أن "هذه الاراضي بالاصل تابعة لوزارة المالية وقيمتها بالمليارات، وفيها مخالفات قانونية".

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز، الحصول على تعليق من الجبوري حول هذا الموضوع.