توضيح حول حقيقة مغادرة وزير المالية المستقيل العراق جراء تعرضه لتهديدات

شفق نيوز/ فنّدت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، المعلومات التي تتحدث عن مغادرة وزيرها المستقيل علي علاوي البلاد بعد تعرضه لتهديدات من قبل جهة سياسية.

ونفت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ماتناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من معلومات كاذبة ، والتي تدعي مغادرة وزير المالية المستقيل علي عبدالأمير علاوي البلاد ، وادلاءه بتصريحات بعد تعرضه لتهديدات من احدى الكتل السياسية".

وأكدت أنها "تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الأنباء المزعومة ، وكل ماورد بهذا الشأن ، كما وتؤكد الوزارة على ان الدكتور علاوي لم يغادر العراق وهو متواجد في بغداد ، ولم يدلي بأي التصريحات الصحفية لأي جهة اعلامية او جهات شخصية وغيرها".

ودعت الوزارة "وسائل الاعلام كافة الى عدم تصديق والانجرار وراء هذه الاكاذيب و الأقاويل ، التي يمكن استثمارها لتحقيق غايات سياسية معروفة ، وهي تأتي كمحاولة بائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الإرباك والفوضى".

وكلّف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة "بشكل مؤقت"، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.

باشر وزير النفط احسان عبد الجبار ، أول أمس الخميس، بالإضافة إلى مهام عمله وزيرا للمالية بالوكالة.