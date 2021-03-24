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تفاصيل جديدة بشأن قمة بغداد الثلاثية بين العراق ومصر والأردن

Category: سیاسة

Date: 2021-03-24T14:47:52+0000
تفاصيل جديدة بشأن قمة بغداد الثلاثية بين العراق ومصر والأردن

شفق نيوز / تحتضن العاصمة بغداد، السبت المقبل، قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن، لاستكمال جهود هذه الدول الساعية لتطوير العلاقات فيما بينها.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، سوف تعقد يوم السبت المقبل، في بغداد، وبحضور ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف المصدر، أن "القمة الثلاثية سوف تستغرق يوما واحدا فقط"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وستتضمن الحوارات الدول الثلاث، ملفات سياسية واقتصادية وثقافية مشتركة، فضلا عن تصدر ملفات الطاقة والاستثمار والأمن لهذه الحوارات، ومن ثم الانتقال نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمتين سابقتين عقدتا في الأردن.

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