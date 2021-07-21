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تفادياً لسيناريو الحرائق.. المفوضية تتخذ خطوة "جدية" لتأمين صناديق الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-07-21T16:58:12+0000
تفادياً لسيناريو الحرائق.. المفوضية تتخذ خطوة "جدية" لتأمين صناديق الاقتراع

شفق نيوز / أعلنت مفوضية الانتخابات في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، عن تأمين مخازن صناديق الاقتراع للانتخابات المقبلة بمنظومات إطفاء ذاتي وإنذار مبكر تفادياً للحرائق التي شهدتها عملية الانتخابات السابقة.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، حيدر السيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مخازن المفوضية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، جرى تأمينها أيضاً بمرابطة عجلات الإطفاء عندها، تحسباً لاندلاع حرائق فيها"، لافتاً إلى وجود "تشديد من المفوضية على أهمية حماية المخازن ومراكز التسجيل".

وأضاف السيلاوي، أن "مكتبه في الوقت الحاضر بطور طباعة ورقة الاقتراع بعد المصادقة على أسماء المرشحين وطباعة أرقامهم في الورقة الانتخابية".

وتعرضت مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات عقب إجراء الانتخابات التشريعية في 12 آيار 2018، لحرائق كبيرة طالت صناديق الاقتراع وأجهزة تصويت وحواسيب، وهي ما رجحته جهات سياسية حينها، أن تلك الحرائق تمت بفعل فاعل.

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