تسمية محمد الحسن العطية رئيساً لمجلس محافظة صلاح الدين بالوكالة (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تسمية محمد حسن عطية رئيسا للمجلس بالوكالة وذلك بعد يومين من اقالة رئيس المجلس الاصالة عادل عبد السلام الصميدعي.

وصوّت مجلس صلاح الدين، أول أمس الأربعاء، بأغلبية اعضائه على إقالة الصميدعي من منصبه.

هذا وقد أعرب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال عادل الصميدعي، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا اياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.

وقال في بيان اليوم إن: المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.

و قرر رئيس المجلس اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا.