تحذير برلماني من "استحواذ" الكتل السياسية على الدرجات الوظيفية لأغراض انتخابية

شفق نيوز/ حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاربعاء، الكتل والاحزاب السياسية من الاستحواذ والسيطرة على الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة واستغلالها للأغراض الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة العامة للعام 2021 يتضمن الكثير من الدرجات الوظيفية من حذف والاستحداث، هذا يفترض من الحكومة إن تسلك الطريق الصحيح من خلال الدرجات الموجودة بقانون الموازنة وعدم تجاوزها ومخالفة القانون".

وأضاف إن "الحكومة يفترض عليها إن تثبيت العقود على ملاك الدائم من خلال درجات الحذف والاستحداث أو ارسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادي الاشراف على التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية".

وتابع الخالدي، إن "هناك تخوف من استغلال هذه الدرجات من قبل الكتل والاحزاب السياسية الاغراض انتخابية، هذا ما نحذر في الفترة المقبلة".