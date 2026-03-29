أبو آلاء الولائي: استهداف منزل نيجيرفان بارزاني عمل مدان يتعارض مع أدبيات المقاومة

شفق نيوز/ أدان الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، فجر الأحد، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدّه عملاً "مداناً ومرفوضاً" يتعارض مع "أدبيات المقاومة".

طائرة مسيّرة في بريد نيجيرفان بارزاني.. "رجل السلام" يتلقى رسالة الحرب

وقال الولائي في بيان، وهو قيادي في الإطار التنسيقي، ومنضوي ضمن "فصائل المقاومة"، إن بارزاني "من الشخصيات الرسمية المتزنة، وقد نجح بأدبه وحسن خلقه في بناء علاقات إيجابية مع مختلف الأطراف"، معتبراً أن استهداف منزله، بعد أيام من حادثة مماثلة طالت منزل فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، يمثل سلوكاً مرفوضاً.

وأضاف أن هذا الاستهداف قد يأتي في سياق "ضغوط أو رسائل خارجية"، لا سيما في ظل مواقف بارزاني الرافضة لتقديم أي تسهيلات للمعارضة الإيرانية للقيام بأعمال عدائية داخل إيران.

