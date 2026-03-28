واشنطن تحمل إيران ووكلاءها مسؤولية الهجوم على منزل رئيس الإقليم

شفق نيوز- واشنطن

أدانت الولايات المتحدة، يوم الأحد، الهجمات التي استهدفت منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووصفتها بأنها "أعمال إرهابية دنيئة" نفذتها جماعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "هذه الأفعال التي تنفذها إيران ووكلاؤها تمثل اعتداءً مباشراً على سيادة العراق واستقراره ووحدته"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترفض بشكل كامل "الأعمال الإرهابية العشوائية والجبانة" التي تطلقها إيران والجماعات المرتبطة بها في إقليم كوردستان ومناطق أخرى من العراق.

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.