العراق وتركيا يؤكدان إنهاء توترات المنطقة بالحوار ويعلنان قرب اتفاق بشأن المياه

شفق نيوز- أنقرة

شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، على ضرورة إنهاء التوترات في المنطقة عن طريق الحوار، في حين كشفا عن قرب توقيع مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه في العاصمة بغداد.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا تمتد لتاريخ طويل"، موضحا ان" الهدف الأساسي من الزيارة إلى تركيا يتعلق بملف المياه".

وأضاف: "وصلنا إلى مسودة لاتفاق إطاري مع تركيا يتعلق بالمياه"، مبينا أنه "سيتم توقيع في بغداد قريبا مسودة الاتفاق الإطاري لإدارة المياه".

وأكد أن "العراق يدعم الحوارات السياسية الموجودة في الساحة التركية"، مشيرا إلى أنه "تم الحصول على موافقات من تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان".

ولفت وزير الخارجية العراقي، إلى أن "التوترات في المنطقة يجب أن تحل بالحوار والمفاوضات"، مضيفا: "نتمنى إيصال المساعدات سريعا إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن "العلاقات العراقية السورية جيدة وهنالك لقاءات مستمرة بين الطرفين"، منبهاً إلى أن "هناك تنسيقا بين العراق وسوريا لمحاربة العصابات الإرهابية".