بعد وداع يونامي.. الخارجية العراقية تؤكد على ضمان بيئة آمنة للطاقة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، على عمل العراق لضمان بيئة آمنة لقطاع الطاقة، فيما وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني دعوة للكتل السياسية، وذلك خلال حفل الإعلان الرسمي عن انتهاء أعمال بعثة يونامي في العراق.

وقال حسين، في كلمته خلال الحفل، الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "اليوم هو لحظة تاريخية، تشير إلى أن شراكة العراق مع يونامي كانت قصة نجاح".

وأضاف أن "يونامي كانت شريكة في تعزيز الاستقرار واليوم نقف معا بشكل اكثر امنا وثقة"، مبينا أن "العراق سيبقى عند حسن ظن الامم المتحدة بجهود خفض التصعيد والتهدئة".

ولفت إلى أن "يونامي دعمت الانتخابات وتسيير الحوار الوطني بين القوى السياسية وجهود اعادة الاعمار".

وأكد أن "العراق سيواصل الاعتماد على لغة الحوار، وسيعمل على ضمان بيئة آمنة لقطاع الطاقة".

من جانبه، بين المشهداني، في كلمته بالحفل، أن "بعثة يونامي كان لها دور محوري بمساندة الانتخابات العراقية، وقدمت دعما كبيرا للنازحين في العراق".

وأشار إلى أن "انتهاء مهمة يونامي يمثل الانتقال لشراكة جديدة متوازنة تقوم على احترام سيادة العراق".

كما وجه المشهداني كلمة للقوى السياسية العراقية، خلال كلمته، وفيها: "تقع عليكم مسؤولية المحافظة على الاستقرار، ويجب التحول من الصراع على السلطة الى التنافس لبناء الدولة".

واستطرد أنه "يجب عدم الطلب من يونامي العودة والتوجه لبناء الدولة، وأن العراق لن يستقر مطلقا ما لم تتحول دولة المكونات الى دولة المواطنة".

ويُسدل العراق نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة "يونامي" التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسمياً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد تمديد أخير بناءً على طلب الحكومة العراقية.

وغادر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء يوم السبت، العاصمة بغداد، بعد زيارة رسمية شارك خلالها في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني أن علاقة العراق مع البعثة "ستبقى راسخة".