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بعد مبادرة إنهاء الانسداد.. المستقلون يشكلون "هيئة تفاوضية" مع "الإطار وإنقاذ وطن"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-15T14:14:27+0000
بعد مبادرة إنهاء الانسداد.. المستقلون يشكلون "هيئة تفاوضية" مع "الإطار وإنقاذ وطن"

شفق نيوز/ أعلن "النواب المستقلون"، يوم الاحد، تشكيلهم "هيئة تفاوضية" للشروع بالمفاوضات مع الاطار التنسيقي الشيعي والتحالف الثلاثي "إنقاذ وطن".

وقال النائب المستقل حسين عرب في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، على هامش مؤتمر صحفي، للاعلان عن مبادرة النواب المستقلين السياسية لانهاء حالة الانسداد السياسي، إن "النواب المستقلين والكتل الناشئة سيشكلون هيئة تفاوضية للذهاب إلى الكتل السياسية (الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي وتحالف السيادة والكتل الكوردية) لشرح مبادرتهم".

وأوضح أن "المستقلين عازمون على حل الازمة وأن يكونوا أداه للحل وليس معطلين لعملية تشكيل الحكومة".

وتابع عرب أن "النواب المستقلين والكتل الناشئة لن يكونوا طامعين بمنصب رئيس الحكومة، لكن بعد الانسداد السياسي قررنا بذلك أن نمضي لحل هذا الانسداد".

وعن مبادرة النواب المستقلين التي قدموها اليوم، قال عرب إن "المبادرة هي خارطة طريق لمبادرتين من أصحاب المكون الاجتماعي الأكبر، ونود ان نقول إننا حل وسط فيما بينهم"، مضيفا أن "المستقلين وضعوا خطة طريق نأمل من الطرفين المعنين (الاطار والتيار) ان يمضوا سويا لحل الازمة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، اعلن اعضاء مجلس النواب العراقي من "المستقلين" خارطة طريق لحل الانسداد السياسي في البلاد وتشكيل الحكومة المقبلة، وتضمنت سبع نقاط.

وقدم "النواب المستقلون والحركات الناشئة" مبادرتهم عبر مؤتمر صحفي عقدوه، في مبنى البرلمان، مساء اليوم.

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