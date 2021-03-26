بعد إرجاء القمة.. بدء مشاورات عراقية أردنية مصرية

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية العراقية، الجمعة، بدء مشاورات بين العراق والأردن ومصر لتحديد موعد جديد للقمة الثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة.

وأشارت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، إضافة إلى تأجيل الاجتماع على مستوى القادة".

وأضافت أن التأجيل يأتي "نتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم".

وقالت الخارجية إن "المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات بوقتٍ قريب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إرجاء القمة إلى أجل غير مسمى على خلفية حادث تصادم القطارين في مصر.

وكان من المنتظر أن يصل وزيرا خارجية مصر والأردن إلى العراق الجمعة تمهيدا لعقد القمة بين زعماء البلدان الثلاثة يوم غد السبت.