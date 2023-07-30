بعد حادث العراك مع المرور.. دولة القانون تفصل النائب بهاء النوري

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاحد، فصل النائب بهاء النوري على خلفية شجار مع عناصر في المرور، آثار جدلاً واسعاً.

وذكر بيان لكتلة الائتلاف النيابية، إن "قرار الفصل جاء على خلفية الحادث الأخير الذي حصل مع ضباط من شرطة المرور، كما أنها تتقدم بوافر الشكر الى معالي السيد وزير الداخلية على حمايته لقوى الأمن الداخلي قادة ومراتب، وتكريمه لضباط المرور على ادائهم واجباتهم الوطنية وحرصهم على تطبيق القانون".

واعتدت امرأتان، على ضابط برتبة رائد، في مديرية المرور العامة، ضمن منطقة الحارثية، بعد ارتكابهن مخالفة مرورية، حيث توعدت إحداهما الضابط باسم النائب بهاء النوري.

وعقب ذلك تعهدت كتلة ائتلاف دولة القانون بمحاسبة النائب المذكور بهاء النوري في حال ثبوت علاقته مع الامرأتين.