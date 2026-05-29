بعد انتهاء مهامه.. روبيو: توم باراك سيواصل دورًا قياديًا في العراق وسوريا

شفق نيوز ـ واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن السفير الأميركي توم باراك سيواصل لعب دور قيادي في ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة الرئيس دونالد ترمب، رغم انتهاء صفته كمبعوث خاص إلى سوريا.

Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria. While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026

وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن "السفير توم باراك أدى دوراً لا يُقدّر بثمن بصفته مبعوثنا الخاص إلى سوريا".

وأضاف أن "هذا المسمى سينتهي، لكنه سيواصل أداء دور قيادي في إدارة ترمب، في كل من سوريا والعراق، حيث ستواصل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أميركا أولاً تحقيق المكاسب نيابة عن بلدنا العظيم".

وكان باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، قد تولى في أيار/ مايو 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا، بالتوازي مع تحركات إدارة ترمب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه الملف السوري ورفع العقوبات عن دمشق، في ظل الدور المتنامي لتركيا في الملف السوري.

وتمنح تصريحات روبيو بعداً رسمياً للدور الأوسع الذي بدأ باراك يمارسه عملياً في العراق أيضاً، بعدما برز خلال الفترة الماضية في واجهة الاتصالات الأميركية مع بغداد، عقب تعثر مباشرة مارك سافايا في منصب المبعوث الخاص للعراق بشكل رسمي.