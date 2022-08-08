سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
بعد الجدل بشأن عقد الـ600 مليون دولار.. فائق زيدان يتباحث مع علاوي بـ"إشكاليات العقود"
Category: سیاسة
Date: 2022-08-08T09:41:54+0000
بعد الجدل بشأن عقد الـ600 مليون دولار.. فائق زيدان يتباحث مع علاوي "إشكاليات العقود"
related
فائق زيدان يعلن صدور مذكرات اعتقال لقتلة "الهاشمي" ويشكو عدم تعاون إقليم كوردستان
Date: 2021-07-08 10:50:05
العراق يطلب تأجيل أو إلغاء ديون الكويت وسط شروط سعودية اماراتية
Date: 2020-05-25 08:28:18
نائب: 9 تريليونات دينار خُصصت لفئات اجتماعية محددة لم تصرف حتى الان
Date: 2022-02-28 12:54:28
الزاملي: وزير المالية وراء زيادة سعر الصرف والاقتراض الخارجي ورفع حجم الدين الداخلي
Date: 2022-02-23 08:15:37
فائق زيدان لمتظاهري تشرين: لا يمكن اصدار قرار قضائي من دون أدلة
Date: 2021-06-08 07:29:15
رئيس مجلس القضاء الأعلى: الدستور العراقي يجيز "حكومة الطوارئ"
Date: 2022-04-09 11:51:25
"بوابة عشتار" تطيح بمدير عام مصرف الرافدين
Date: 2021-03-09 10:44:03
العامري وزيدان يدخلان باجتماع مغلق مع برهم صالح ببغداد
Date: 2022-06-13 20:40:10
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.