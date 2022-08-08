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بعد الجدل بشأن عقد الـ600 مليون دولار.. فائق زيدان يتباحث مع علاوي بـ"إشكاليات العقود"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-08T09:41:54+0000
بعد الجدل بشأن عقد الـ600 مليون دولار.. فائق زيدان يتباحث مع علاوي بـ"إشكاليات العقود"

بعد الجدل بشأن عقد الـ600 مليون دولار.. فائق زيدان يتباحث مع علاوي "إشكاليات العقود"

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