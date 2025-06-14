بعد التصعيد الإقليمي.. ائتلاف العبادي يعلن موقفه من الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، يوم السبت، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود أي حديث رسمي بشأن تأجيلها، رغم التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث الآن من توترات أمنية في المنطقة صعب للغاية، والحرب القائمة بين إسرائيل وإيران قد تلقي بظلالها على الشرق الأوسط في حال استمرت وتوسعت".

وأضاف أن "احتمالية توسع الحرب قد تشمل دولاً على خط المواجهة، كالعراق ودول أخرى، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات مباشرة أو رسمية على تأثر العراق بشكل مباشر، ولا نية لتأجيل الانتخابات".

وتابع الرديني بالقول: "نأمل أن تنتهي هذه الحرب سريعاً ويُبعد شبحها عن العراق والمنطقة، وأن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.