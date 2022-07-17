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بعد التسجيلات الصوتية.. المالكي يغرد: "الحشد أمة المجاهدين"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-17T19:25:45+0000
بعد التسجيلات الصوتية.. المالكي يغرد: "الحشد أمة المجاهدين"

شفق نيوز / أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد، أن الحشد الشعبي وأبطاله وقياداته، "أمة المجاهدين"، وذلك بعد سلسلة من التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة للمالكي.

وكتب المالكي، في تغريدة له على تويتر، إن "الحشد وأبطاله وقياداته، أمة المجاهدين والشهداء والأحرار والأمل الكبير"، مردفاً بالقول: "منذ اليوم الأول لتشكيله، كنت من المساندين والداعمين له، ووقفنا بوجه كل المحاولات التي كانت تستهدفه".

وأضاف: "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية".

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