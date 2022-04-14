برهم والكاظمي يستذكران جريمة الانفال: التصدي لكل سلوك يهدف لإحياء الديكتاتورية

شفق نيوز/ استذكر رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، جريمة الانفال التي ارتكبها النظام السابق.

وكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة له؛ "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان".

وأضاف؛ "هُجّر الآلاف واُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم لم يرتضوا الظلم والجور".

وشدد على ان "التكاتف لمنع تكرار المآسي وانصاف الضحايا وتحقيق العدالة هو أعظم تقدير للشهداء".

فيما كتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ "تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري".

وأشار إلى أن ذكرى الانفال "تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية".