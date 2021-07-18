برلمانية: كتل سياسية قد تلتحق بالصدر لمقاطعة الانتخابات

شفق نيوز/ أفادت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، يوم الأحد، بأن بعض الكتل السياسية لديها اعتراض على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، فيما اعتبرت مقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للانتخابات قد تتسبب بتأجيلها.

وقالت جودت لوكالة شفق نيوز؛ إن "إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات أربك الوضع السياسي بالبلاد وقد يتسبب بتأجيل انتخابات مجلس النواب من موعدها المحدد إلى نيسان 2022".

وأضافت إن "بعض الكتل السياسية معترضة على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، إلا إن بعد انسحاب الصدريين من العملية الانتخابية ستحاول إرباك سير العملية الانتخابية لتأجيل الانتخابات".

وبينت جودت، إن "بعض الكتل المشاركة بالانتخابات قد تلتحق بالصدريين خلال الفترة المقبلة وتعلن انسحابها من العملية الانتخابية".