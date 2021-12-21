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برلمانية عراقية تواجه السجن لسبع سنوات بتهمة تسلم مخصصات حماياتها المفقودين

Category: سیاسة

Date: 2021-12-21T06:43:11+0000
برلمانية عراقية تواجه السجن لسبع سنوات بتهمة تسلم مخصصات حماياتها المفقودين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق)، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء على خلفية التهم الموجهة إلى النائبة في قضية استلامها مخصصات أفراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى.

وبناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، استنادا الى احكام المادة الحكمية التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا بأموال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.

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