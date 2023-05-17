بحضور وزراء .. حراك برلماني لعقد جلسة "استثنائية" لمواجهة شح المياه (وثائق)

شفق نيوز/ دعا العشرات من النواب العراقيين، يوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة "استثنائية" بحضور الوزراء المعنيين لبحث أزمة شح المياه في البلاد.

وطالب النائب جواد الغزالي في كتاب موجه إلى رئاسة المجلس ومرفق معه تواقيع 62 نائباً، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بعقد جلسة استثنائية لاستضافة وزراء الموارد المائية والزراعة الخارجية والتخطيط لمناقشة شح المياه.

وفي الكتاب أيضاً أكد الغزالي على ضرورة الاطلاع على خطط الوزارات لمواجهة خطر الجفاف ومدى القدرة في الحفاظ على حصص العراق المائية.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة جفاف خطيرة جراء عدم التزام دول المنبع بتزويد البلاد بحصصهم المائية، إلى جانب شح الأمطار، وتفاقم الأزمة في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل ذروتها خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار والأهوار وانخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات بشكل كبير.