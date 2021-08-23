بحضور أممي.. القوى السياسية تعقد اجتماعاً مهماً بشأن الانتخابات هذا الأسبوع

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، ان القوى السياسية العراقية ستعقد اجتماعاً مهماً هذا الأسبوع مع السلطة القضائية والأمم المتحدة بشأن الانتخابات المبكرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع من المقرر أن يعقد خلال اليومين المقبلين يضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجميع القوى السياسية العراقية، لاتخاذ قرارات مهمة بخصوص الانتخابات البرلمانية المبكرة وموعد إجرائها".

وأضاف أن "القوى السياسية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، تم توجيه دعوة لها لحضور هذا الاجتماع، الذي سيكون بحضور مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء الاعلى اضافة الى الامم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، حذّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته منطقة الطارمية شمالي بغداد، من استغلال دوائر وموارد ومشاريع الدولة لصالح مرشحي الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الاول المقبل.

وتواجه الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الاول/ اكتوبر عقبات واعتراضات سياسية تدعو الى تأجيلها بالسر او بالعلن لعدم وجود الارضية السياسية والامنية واللوجستية الملائمة .

وتتخوف قوى سياسية عراقية من خوض الانتخابات لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على موارد ومقدرات وعناوين الدولة للترويج الانتخابي وابعاد الخصوم الاخرين.