بالتزامن مع التصعيد السوري.. اجتماع "سري" أميركي وآخر تركي في نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر مطلعة في نينوى، يوم الاثنين، عن حراك إقليمي ودولي لافت واجتماع "سري" شهدته مدينة الموصل خلال الساعات الماضية، تمثل بلقاءٍ مغلق عقده وفد من التحالف الدولي مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أعقبه استقبال وفد تركي رسمي، في توقيت يثير تساؤلات حول خلفيات هذا النشاط المتسارع.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من التحالف الدولي وصل إلى الموصل مساء أمس، وعقد اجتماعاً مغلقاً مع محافظ نينوى بعيداً عن وسائل الإعلام، وبمشاركة شخصيات محدودة، في لقاء لم يُعلن عن تفاصيله رسمياً".

وأوضحت أن "الاجتماع انتهى بمغادرة الوفد الأميركي المدينة خلال ساعات الليل".

وفي صباح اليوم التالي، استقبل الدخيل وفداً تركياً رسمياً برئاسة رئيس بلدية توكات محمد كمال يازجي أوغلو والوفد المرافق له، في زيارة معلنة جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بشأن تزامن الزيارتين والفاصل الزمني القصير بينهما.

وتشير المصادر إلى أن "هذا الحراك يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، في ظل ما يجري في سوريا، وتداعيات التصعيد الإقليمي، والحديث عن تحركات أميركية وتركية أوسع في شمال العراق، وسط مراقبة دقيقة للوضع الحدودي مع سوريا".

يأتي ذلك بالتزامن ما تصاعد خطير في الأحداث السورية شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري والفصائل المسلحة المساندة له، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين ومن المدنيين، وكذلك عمليات نزوح جماعي من المناطق ذات الأغلبية الكوردية في مناطق شمال شرق سوريا.

وكان محافظ نينوى قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي أعقب زيارة الوفد التركي، أن الحدود مع سوريا "مؤمنة بنسبة 100%"، وأن هناك تنسيقاً عالياً مع القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة، إضافة إلى القطعات المنتشرة من الجيش والشرطة وحرس الحدود والحشد الشعبي، مؤكداً أن جميع التحركات مرصودة وأن الوضع الأمني في نينوى مستقر بالكامل.

وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة زيارات سابقة أجراها الدخيل إلى واشنطن ولقاءاته مع شخصيات أميركية لم يُكشف عن تفاصيلها، ما يعزز التكهنات بوجود ملف أمني وسياسي خاص بالموصل يجري تداوله بعيداً عن الأضواء، في مرحلة تبدو فيها المحافظة جزءاً من معادلة إقليمية أوسع تتجاوز حدودها المحلية.