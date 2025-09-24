باسم مجموعة الـ77 والصين.. الرئيس العراقي يدعو لإصلاح النظام المالي العالمي

شفق نيوز- واشنطن

دعا رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف وجميع الدول، بروح من التضامن والشمولية، من أجل تنفيذ أجندة 2030 وبناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة.

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الثنائية الأولى حول الاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل أهداف التنمية المستدامة.

حيث ألقى رشيد كلمة المجموعة الـ77 والصين التي يترأس العراق دورتها الحالية، ضمن إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين والمنعقدة في نيويورك.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رشيد أشار في كلمته إلى أن هذه القمة تعد منصة مهمة لتعزيز ديمقراطية الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمويل التنمية.

وسلط رشيد الضوء على تأكيد مجموعة الـ77 على أن الحوكمة الاقتصادية العالمية لا تزال حتى اليوم خاضعة لتأثير محدود يمارسه عدد قليل من الأطراف، فيما تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر جراء ضغوط الديون، ونزوح رؤوس الأموال، وتراجع تدفقات المساعدات.

كما أوضح ضرورة أن تحفز هذه القمة الإرادة الجماعية لضمان تعبئة الموارد وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وختم رئيس الجمهورية الكلمة بدعوة المجموعة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات متعددة الأطراف وجميع الدول، بروح من التضامن والشمولية، من أجل تنفيذ أجندة 2030 وبناء نظام مالي دولي أكثر عدلاً ومرونة.