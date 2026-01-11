ائتلاف السوداني: تمرير المالكي صعب جداً وعليه إقناع أطراف من العملية السياسية وخارجها

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن اختيار زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة الجديدة "صعب" لكونه يتطلب إجماعاً من عدة أطراف سياسية وأخرى من خارج العملية السياسية.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الخالدي، لوكالة شفق نيوز، إن "على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إقناع قوى الإطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية والقوى الخارجية وكذلك التيار الصدري والمرجعية الدينية لتمرير نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، ومن دون تحقيق ذلك فمن الصعب جداً أن يصل المالكي لرئاسة الحكومة".

وأشار إلى أن زعيمه ائتلافه الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني "ما زال هو الأقوى والأقرب لولاية ثانية".

وكان مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي قد كشف اليوم لوكالة شفق نيوز، أن قوى التي اجتمعت مساء أمس السبت في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للانسحاب من الترشيح.

وبين أن السوداني "أوجز الأسباب بأن مصلحة العراق تتعدى المصالح الحزبية والشخصية، ومن ثم اقترح حزب الدعوة تقديم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحاً عن الإطار".

وبحسب المصدر، لاقى ترشيح المالكي تأييد أغلب زعامات التنسيقي، باستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي طلب رأي المرجعية، وأرسل رسالة للمرجعية في النجف، لكن الأخيرة قد جددت رفضها التدخل في ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي باتت مساحة التنافس تقتصر على المالكي فقط".

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.